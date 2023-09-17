Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
0:0
1-й тайм
live
Факел
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
Лорьян
1:0
1-й тайм
live
Монако
Франция - Лига 1|5-й тур
Рубин
Сегодня
16:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив М
Сегодня
19:00 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания - Примера|5-й тур
13:39, 17 сентября 2023Спорт

Костомаров показал видео трюка с футбольным мячом на новых протезах

Роман Костомаров опубликовал видео трюка с футбольным мячом на новых протезах

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал видео трюка с футбольным мячом на новых протезах. Ролик опубликован в Telegram-канале фигуриста.

«Разминка перед шоу», — подписал видео Костомаров. Вместе с супругой Оксаной Домниной он участвует в ледовом шоу в Сочи.

Костомаров регулярно показывает, как продолжает восстановление после ампутации и тренируется. 22 августа спортсмен впервые вышел на лед в шоу Авербуха вместе с супругой Оксаной Домниной.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров обвинил США в ведении войны на Украине против России

    Тревел-блогерша перечислила пять полезных для здоровья привычек азиатов

    В Минобороны заявили об отражении атаки ВСУ на запорожском направлении

    Стало известно о пострадавших при обстреле деревни в Курской области

    Кадыров развеял слухи о своей болезни

    В Минобороны сообщили о перехвате американских бомб и ракет

    Российские войска отразили три атаки ВСУ в ДНР и Запорожье

    Под Одессой пойманных уклонистов заставили слушать проповедь и гимн Украины

    В Минобороны заявили о поражении артиллерийских систем Польши и США на Украине

    Лев Лещенко рассказал о состоянии Николая Добронравова в последние дни жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости