Роман Костомаров опубликовал видео трюка с футбольным мячом на новых протезах

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал видео трюка с футбольным мячом на новых протезах. Ролик опубликован в Telegram-канале фигуриста.

«Разминка перед шоу», — подписал видео Костомаров. Вместе с супругой Оксаной Домниной он участвует в ледовом шоу в Сочи.

Костомаров регулярно показывает, как продолжает восстановление после ампутации и тренируется. 22 августа спортсмен впервые вышел на лед в шоу Авербуха вместе с супругой Оксаной Домниной.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.