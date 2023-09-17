Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:42, 17 сентября 2023Мир

Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию

Посол в КНДР: как мне показалось, Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал северокорейского лидера в ходе поездки на Дальний Восток.

«Все очень предметно. Планы достаточно обширно строятся на будущее», — добавил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия будет развивать равноправное стратегическое взаимодействие с КНДР, несмотря на санкции со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении Пхеньяна.

Лидер Северной Кореи завершил шестидневный визит в Россию и покинул Приморье. 13 сентября он встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный и провел с ним переговоры.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиненный Украиной в сдаче Херсона экс-губернатор Геннадий Лагута покончил с собой. Кто его критиковал?

    Тренер оценила запрет на использование фигуристом песни Rammstein

    США пообещали сделать все возможное ради избежания войны с Китаем

    В США заявили о мировом дефиците дизельного топлива

    Ким Чен Ын обсудил с Россией возможность сотрудничества в гидроэнергетике

    Маркетолог дала советы по увеличению доходов

    Ким Чен Ын получил в России в подарок картины с зарисовками Пхеньяна

    Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области

    Украинский дрон сбили над Крымом

    Слухи о государственном перевороте в Конго опровергли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости