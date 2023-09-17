Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию

Посол в КНДР: как мне показалось, Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал северокорейского лидера в ходе поездки на Дальний Восток.

«Все очень предметно. Планы достаточно обширно строятся на будущее», — добавил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия будет развивать равноправное стратегическое взаимодействие с КНДР, несмотря на санкции со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении Пхеньяна.

Лидер Северной Кореи завершил шестидневный визит в Россию и покинул Приморье. 13 сентября он встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный и провел с ним переговоры.