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15:16, 17 сентября 2023Мир

Россия пообещала развивать взаимодействие с КНДР несмотря на санкции

Лавров: Россия будет развивать взаимодействие с КНДР несмотря на санкции СБ ООН

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

Россия будет развивать равноправное стратегическое взаимодействие с КНДР, несмотря на санкции со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении Пхеньяна. Об этом пообещал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Мы санкции против Северной Кореи не объявляли, объявил Совет Безопасности. Поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие», — сказал дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия и КНДР, как договорились руководители стран президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, будут развивать «взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада».

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    Семен Александров
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