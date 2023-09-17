Бой Шевченко и мексиканки Грассо за чемпионский пояс UFC завершился вничью

Шевченко не смогла вернуть титул чемпионки UFC в бою с мексиканкой Грассо

Киргизская девушка — боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко сразилась с мексиканкой Алексой Грассо за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Схватка прошла на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, киргизская спортсменка не смогла вернуть титул чемпионки промоушена.

5 марта Шевченко, считавшаяся фавориткой, уступила Грассо на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Мексиканка победила удушающим приемом в четвертом раунде и впервые в карьере завоевала пояс UFC. До этого Шевченко семь раз защитила титул чемпионки промоушена.

Всего в активе Шевченко 22 победы, четыре поражения и одна ничья. На счету Грассо 16 побед, три поражения и одна ничья.