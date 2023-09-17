Тарасова ответила назвавшей Валиеву располневшей Рудковской

Тренер Тарасова заявила, что Рудковская не имеет отношения к весу Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила продюсеру Яне Рудковской, которая назвала российскую фигуристку Камилу Валиеву располневшей. Ее слова приводит Sport24.

«Рудковская какое отношение имеет к этому? Это вообще не ее дело! О чем тут говорить?» — заявила она. Тарасова добавила, что рост Валиевой и изменение ее форм нормально, так как она продолжает выступать на высоком уровне.

Ранее Рудковская в интервью «Спорт-экспрессу» заявила, что Валиева заметно прибавила в весе и ей нужно похудеть. «Камила стала очень сексуальной. Но для спорта эстетика и формы нужны-то другие», — заключила она.

15 сентября стало известно, что 26, 27 и 28 сентября Валиева примет участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи. Отмечается, что фигуристка требует вернуть ей золото чемпионата России-2022 и не аннулировать ее результаты.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.