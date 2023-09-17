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15:43, 17 сентября 2023Спорт

Захарян шуткой оценил свои шансы забить мадридскому «Реалу»

Захарян оценил свои шансы забить «Реалу» словами «сначала надо выйти на поле»

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян оценил свои шансы забить мадридскому «Реалу» в предстоящем матче пятого тура Ла Лиги. Слова спортсмена приводит Sport24 со ссылкой на Okko Спорт.

«Получится ли забить "Реалу"? Да ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим», — пошутил футболист. Он отметил, что для него просто побывать в качестве игрока на арене «Сантьяго Бернабеу» — это запоминающийся момент.

«Реал Сосьедад» сыграет с мадридским «Реалом» на выезде 17 сентября. Встреча начнется в 22:00 по Московскому времени.

25 августа Захарян провел дебютный матч за «Реал Сосьедад». Команда сыграла вничью 0:0 с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании. Россиянин появился на поле на 75-й минуте встречи и провел 15 минут, не отметившись результативными действиями.

Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».

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    Андрей Стрельцов
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