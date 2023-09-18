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12:11, 18 сентября 2023Спорт

В клубе РПЛ ответили на вопрос о получении гражданства аргентинскими игроками

В «Оренбурге» заявили, что Вера и Мансилья могут получить российское гражданство
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о получении российского гражданства аргентинскими игроками клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Андреев рассказал, что получение гражданства рассматривается для двух спортсменов — Брайана Мансильи и Лукаса Веры. «В отношении Габриэля Флорентина пока нет. Не знаю, почему он отказался», — добавил он.

Ранее Мансилья объяснил желание получить российский паспорт. Он заявил, что хотел бы попасть в сборную России. «А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков», — отметил аргентинец.

26-летние Мансилья и Вера играют за «Оренбург» с лета 2022 года. Оба футболиста никогда не выступали за национальную сборную Аргентины.

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    Дарья Коршунова
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