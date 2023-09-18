Российские грузоперевозчики попросили у властей денег

«Известия»: грузоперевозчики попросили власти ввести демпфер для сдерживания цен

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» обратилась к премьеру России Михаилу Мишустину с просьбой ввести транспортный демпфер, то есть компенсировать автоперевозчикам расходы, которые в противном случае приведут к росту тарифов. Об этом со ссылкой на письмо и пресс-службу правительства пишут «Известия».

В документе указано, что расходы компаний постоянно растут, это перекладывается в увеличение стоимости доставки, а с ней будут дорожать и остальные товары. Деньги, полученные от властей, помогли бы бизнесу частично выправить ситуацию.

Авторы обращения напоминают, что за последние полтора месяца цены на АЗС поднялись на четыре-пять рублей за литр, то есть на восемь процентов. При этом заправки отменят скидки для перевозчиков, так что нагрузка растет уже на 15-20 процентов.

Генеральный директор «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев добавил, что транспортные компании ради привлечения и удержания сотрудников в условиях рекордно низкой безработицы вынуждены увеличивать расходы на зарплаты. Дорожает из-за западных санкций обслуживание техники, увеличиваются налоги и сборы. Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов отмечает, что скорый переход на зимнее дизельное топливо усугубит ситуацию.

Директор по логистике и коммерции транспортной компании Delko Олег Гайфуллин считает, что нет никаких предпосылок к снижению расходов грузоперевозчиков без вмешательства властей. В свою очередь, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов указал, что гипотетический транспортный демпфер ударит по и без того дефицитному бюджету.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев не верит, что власти, урезающие топливный демпфер в два раза ради наполнения бюджета, дадут денег перевозчикам. Эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов не исключил, что правительство может рассмотреть иные меры поддержки отрасли, в том числе временное снижение налогов, хотя и оно ударит по бюджету.

Ранее «Надежный партнер» предложил правительству заморозить тарифы на транспортировку топлива ради остановки роста цен на заправках.