В США оценили запрет на ввоз зерна в Евросоюз с Украины

Кирби назвал запрет на ввоз зерна с Украины суверенным решением стран ЕС

Представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге прокомментировал ситуацию с запретом на ввоз зерна в Евросоюз с Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби оценил отказ от запрета на ввоз зерна в Евросоюз с Украины и подчеркнул, что США не считают правильным давить на страны Европы из-за их «суверенного» решения.

«Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?» — отметил он.

Чиновник добавил, что США хотят видеть украинское зерно на мировом рынке. Он также призвал восстановить зерновую сделку.

18 сентября Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех стран на ввоз зерна.

15 сентября перестал действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Венгрия, Словакия и Польша ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне.

Из-за планов Украины подать иск в ВТО Польша, Венгрия и Словакия договорились бойкотировать координационную платформу с Еврокомиссией по вопросу украинского зерна.