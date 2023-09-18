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22:41, 18 сентября 2023Мир

В США оценили запрет на ввоз зерна в Евросоюз с Украины

Кирби назвал запрет на ввоз зерна с Украины суверенным решением стран ЕС
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге прокомментировал ситуацию с запретом на ввоз зерна в Евросоюз с Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби оценил отказ от запрета на ввоз зерна в Евросоюз с Украины и подчеркнул, что США не считают правильным давить на страны Европы из-за их «суверенного» решения.

«Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?» — отметил он.

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Чиновник добавил, что США хотят видеть украинское зерно на мировом рынке. Он также призвал восстановить зерновую сделку.

18 сентября Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех стран на ввоз зерна.

15 сентября перестал действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Венгрия, Словакия и Польша ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне.

Из-за планов Украины подать иск в ВТО Польша, Венгрия и Словакия договорились бойкотировать координационную платформу с Еврокомиссией по вопросу украинского зерна.

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    Марина Совина
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