В США оценили запрет на ввоз зерна в Евросоюз с Украины
Представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге прокомментировал ситуацию с запретом на ввоз зерна в Евросоюз с Украины. Его слова приводит РИА Новости.
Кирби оценил отказ от запрета на ввоз зерна в Евросоюз с Украины и подчеркнул, что США не считают правильным давить на страны Европы из-за их «суверенного» решения.
«Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?» — отметил он.
Чиновник добавил, что США хотят видеть украинское зерно на мировом рынке. Он также призвал восстановить зерновую сделку.
18 сентября Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех стран на ввоз зерна.
15 сентября перестал действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Венгрия, Словакия и Польша ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне.
Из-за планов Украины подать иск в ВТО Польша, Венгрия и Словакия договорились бойкотировать координационную платформу с Еврокомиссией по вопросу украинского зерна.