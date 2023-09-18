Карпин ответил на претензии тренера «Спартака»

Карпин заявил, что Абаскаль вводит в заблуждение по поводу здоровья Литвинова

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на претензии наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Его слова приводит «Матч ТВ».

Карпин заявил, что Абаскаль вводит в заблуждение по поводу здоровья полузащитника красно-белых Руслана Литвинова. Тренер также подчеркнул, что у него и его ассистента не было никакого общения с Абаскалем ни до, ни после сбора сборной России.

16 сентября Абаскаль в интервью «Матч ТВ» заявил, что Литвинов не принял участия в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Сочи» из-за травмы, которую получил до вызова в сборную и не успел залечить. Он выразил недовольство тем, что спортсмен играл весь матч за национальную команду.

В сентябре 2023 года сборная России провела три международных встречи. 12 сентября команда сыграла вничью 1:1 с Катаром. Литвинов провел на поле 89 минут.