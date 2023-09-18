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20:07, 18 сентября 2023Спорт

Карпин ответил на претензии тренера «Спартака»

Карпин заявил, что Абаскаль вводит в заблуждение по поводу здоровья Литвинова

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на претензии наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Его слова приводит «Матч ТВ».

Карпин заявил, что Абаскаль вводит в заблуждение по поводу здоровья полузащитника красно-белых Руслана Литвинова. Тренер также подчеркнул, что у него и его ассистента не было никакого общения с Абаскалем ни до, ни после сбора сборной России.

16 сентября Абаскаль в интервью «Матч ТВ» заявил, что Литвинов не принял участия в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Сочи» из-за травмы, которую получил до вызова в сборную и не успел залечить. Он выразил недовольство тем, что спортсмен играл весь матч за национальную команду.

В сентябре 2023 года сборная России провела три международных встречи. 12 сентября команда сыграла вничью 1:1 с Катаром. Литвинов провел на поле 89 минут.

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    Анастасия Борисова
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