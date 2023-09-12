Сборная России сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче

Сборная России сыграла вничью 1:1 с Катаром в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб», на котором проходили матчи чемпионата мира 2022 года. Противостояние завершилось со счетом 1:1. Первый мяч забил на 70-й минуте нападающий хозяев Ахмед Алаэльдин. Затем на 89-й минуте российский защитник Александр Солдатенков сравнял счет.

11 сентября сборная России проиграла олимпийской команде Египта в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:2. Первый мяч на седьмой минуте забил нападающий Сергей Пиняев. На 68-й минуте счет сравнял полузащитник Ахмед Фази. На 72-й минуте вывел египтян вперед хавбек Араби Бадр.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.