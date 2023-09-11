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21:10, 11 сентября 2023Спорт

Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта

Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта со счетом 1:2

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Суэц» в Египте и завершилась со счетом 1:2 Первый мяч на седьмой минуте забил нападающий Сергей Пиняев. На 68-й минуте счет сравнял полузащитник Ахмед Фази. На 72-й минуте вывел египтян вперед хавбек Араби Бадр.

25 августа член технического отдела Египетской футбольной ассоциации Эхаб Эль Коми высказался о проведении матча с командой России. Он заявил, что приветствует идею проведения товарищеского встреча со сборной России в будущем.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

12 сентября сборная России проведет товарищескую встречу с командой Катара. Она начнется в 18:15 по московскому времени.

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    Анастасия Борисова
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