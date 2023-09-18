Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
0:0
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
Лорьян
2:2
Завершен
Монако
Франция - Лига 1|5-й тур
Рубин
0:3
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
СКА
1:2
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив М
0:2
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
Реал Мадрид
2:1
Завершен
Реал Сосьедад
Испания - Примера|5-й тур
00:15, 18 сентября 2023Спорт

В «Зените» анекдотом ответили на возможность ухода игрока сборной России

В «Зените» анекдотом ответили на возможность ухода футболиста Зелимхана Бакаева

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев анекдотом ответил на возможность ухода из команды игрока сборной России Зелимхана Бакаева. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев заявил, что в команде не привыкли комментировать процесс переговоров, сосредотачивая внимание на результате. «Это как в анекдоте: "Гиви, помидоры любишь? — Кушать не люблю, а так — да"» — поделился шуткой он.

17 сентября инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Бакаев близок к уходу из «Зенита» на правах аренды. Отмечалось, что 27-летний футболист должен вылететь в расположение нового клуба транзитом через Москву.

Бакаев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в 2022 году. В этом сезоне полузащитник провел в составе команды четыре матча, не отметившись результативными действиями. За сборную России он принял участие в 12 матчах и забил один мяч.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны Украины заявили о нежелании России сдаваться

    Германии посоветовали не выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ

    Стало известно о планах Эрдогана обсудить с Маском инвестиции в Турцию

    В «Зените» анекдотом ответили на возможность ухода игрока сборной России

    Телескоп Уэбба сделал снимок сверхзвуковой струи от новорожденной звезды

    Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию

    Тренер оценила запрет на использование фигуристом песни Rammstein

    США пообещали сделать все возможное во избежание войны с Китаем

    В США заявили о мировом дефиците дизельного топлива

    Ким Чен Ын обсудил с Россией возможность сотрудничества в гидроэнергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости