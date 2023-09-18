В «Зените» анекдотом ответили на возможность ухода игрока сборной России

В «Зените» анекдотом ответили на возможность ухода футболиста Зелимхана Бакаева

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев анекдотом ответил на возможность ухода из команды игрока сборной России Зелимхана Бакаева. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев заявил, что в команде не привыкли комментировать процесс переговоров, сосредотачивая внимание на результате. «Это как в анекдоте: "Гиви, помидоры любишь? — Кушать не люблю, а так — да"» — поделился шуткой он.

17 сентября инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Бакаев близок к уходу из «Зенита» на правах аренды. Отмечалось, что 27-летний футболист должен вылететь в расположение нового клуба транзитом через Москву.

Бакаев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в 2022 году. В этом сезоне полузащитник провел в составе команды четыре матча, не отметившись результативными действиями. За сборную России он принял участие в 12 матчах и забил один мяч.