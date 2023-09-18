В России рассказали о заинтересованности роботом «Маркер» за рубежом

Дудоров: зарубежные страны интересуются российским боевым роботом «Маркер»

Ряд зарубежных стран заинтересованы в закупке российских боевых роботов «Маркер», однако пока экспорт этих машин не разрешен. Об этом рассказал исполнительный директор предприятия-разработчика «Маркера» НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров в интервью РИА Новости.

«Мы сознательно не закупаем технологии за рубежом и не делимся своими, хотя подобные запросы по тому же "Маркеру" поступают к нам постоянно. Машина пока не поставляется в Российскую армию, но даже сейчас некоторые страны уже хотели бы серийно ее закупить для себя с локализацией производства», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что «Андроидная техника» ведет консультации с Минпромторгом и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, по итогам которых прояснят позицию государства по возможности экспорта «Маркеров». «Если такая возможность появится, то мы будем продвигаться через "Рособоронэкспорт" или Торгово-промышленную палату», — добавил Дудоров.

В августе стало известно, что компания «Аэроскан» представила робот-вездеход 421-24 с дроном на международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Платформа сможет работать в паре с беспилотником, который будет выполнять роль разведчика и навигатора одновременно.

В мае Евгений Дудоров сообщил, что все робототехнические платформы «Маркер» находятся очень близко к зоне проведения специальной военной операции, где отрабатывают применение ими ракетного и стрелкового вооружений.