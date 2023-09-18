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07:03, 18 сентября 2023Мир

Нобелевский лауреат предупредил о рисках ядерной войны

Нобелевский лауреат ICAN: риски ядерной войны сейчас особенно высоки

Фото: Romain Chollet / Reuters

Риски ядерной войны в настоящий момент особенно высоки из-за крайне напряженной международной ситуации. Об этом в интервью «Ленте.ру» предупредила Алисия Сандерс-Закре, координатор политики и исследований организации-лаурета Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

«Сейчас ядерные риски очень высоки в силу многих факторов — от общей геополитической напряженности до совершенствования и появления новых технологий, осложняющих принятие решений в ядерной сфере», — объяснила Сандерс-Зарке.

Представитель ICAN напомнила, что в большинстве ядерных держав контроль над вооружениями находится в руках отдельных лиц, которые, как и все люди, повержены эмоциям, стрессу и дезинформации. В организации подчеркнули, что единственный способ избавиться от риска применения ядерного оружия — это его полная ликвидация.

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В начале сентября президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о риске применения ядерного оружия на Украине. При этом на прошедшем 9-10 сентября саммите «Большой двадцатки» (G20), куда входит Россия, лидеры приняли совместную декларацию, в которой выступили против применения ядерного оружия. В объединении состоит шесть из девяти ядерных держав мира.

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия была удостоена Нобелевской премии мира за усилия по созданию и принятию Договора о запрещении ядерного оружия в 2017 году. К настоящему моменту документ подписали 92 страны, а ратифицировали 68.

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    Валентина Шварцман
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