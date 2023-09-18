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18:56, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

Покидавший Россию популярный блогер назвал причину возвращения в страну

Покидавший Россию блогер Усачев заявил, что вернулся из-за личных ситуаций

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный блогер Руслан Усачев (настоящая фамилия — Вихлянцев), в 2021 году покинувший Россию и путешествовавший по миру, заявил, что вернулся в страну, потому что захотел этого. Причину возвращения в Россию он назвал в интервью телеведущей и журналистке Ксении Собчак, которое вышло на YouTube.

По словам Усачева, он решил вернуться в Россию «из-за личных ситуаций». «Я ж путешествовал с женой бывшей, это совместная была история. В какой-то момент стало понятно, что тяжеловато в принципе жить постоянно в дороге совместно, потому что работа разная», — объяснил он.

Блогер добавил, что ему также было нужно вернуться в Россию, чтобы решить некоторые проблемы с документами. Усачев уточнил, что планировал какое-то время провести в стране и примерно в 2023 году снова уехать.

Кроме того, он опроверг мнение о том, что два года назад уехал из России по политическим причинам. «Я хотел уехать — я уехал. Я захотел вернуться — я вернулся», — подытожил блогер.

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О желании покинуть страну Усачев объявил в июне 2021 года. Объясняя свое решение, блогер подчеркнул, что ему «больно смотреть на происходящее в стране». Он также заявил, что намерен приезжать в разные страны и жить там примерно по одному месяцу. Позднее он пояснил, что хочет эмигрировать «по гражданским причинам».

Спустя несколько месяцев в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Усачев заявил, что давно хотел «взять перерыв» от России. Он также заверил, что причиной отъезда стала не политическая ситуация, а его желание попробовать новое. В июне 2023 года стало известно, что блогер вернулся в Россию.

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    Маргарита Щигарева
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