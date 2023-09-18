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12:17, 18 сентября 2023Мир

Страны Евросоюза обсудят спорные вопросы по импорту зерна с Украины

В Еврокомиссии обсудят спорные вопросы по зерну с Украины 25 сентября

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Еврокомиссия обсудит 25 сентября все спорные вопросы, связанные с импортом в Евросоюз зерна с Украины. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер, ее цитирует РИА Новости.

«Встреча координационной платформы в следующий понедельник позволит нам продолжить взаимодействие со всеми сторонами. Комиссия и Украина будут продолжать внимательно следить за развитием ситуации», — сказала она.

По ее словам, Еврокомиссия также проанализирует решения ряда европейских стран о введении односторонних ограничений на ввоз украинского зерна.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул Еврокомиссии ультиматум относительно продления запрета на ввоз украинского зерна. По его словам, Варшава намерена добиться условий, которые будут выгодны и ей, и местным фермерам, а также Украине.

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