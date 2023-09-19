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18:31, 19 сентября 2023Наука и техника

«Адмирал Чабаненко» станет фрегатом в 2025 году

ТАСС: ремонт и модернизацию БПК «Адмирал Чабаненко» могут завершить в 2025 году

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ремонт и модернизацию большого противолодочного корабля (БПК) проекта 1155.1 «Адмирал Чабаненко» Северного флота, который станет фрегатом, могут завершить в 2025 году. Об этом источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС.

«По примеру ранее модернизированного однотипного "Маршала Шапошникова" "Адмирал Чабаненко" будет переквалифицирован во фрегат, при этом получит большее боевое могущество по сравнению с первым. Это может произойти уже в 2025 году», — сказал собеседник агентства в кулуарах Международной выставки и конференции «Нева-2023».

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

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В рамках предыдущих планов «Адмирал Чабаненко» хотели вернуть в состав флота в 2023 году. Собеседник агентства отметил, что задержка связана с кардинальными изменениями в ракетном и радиоэлектронном вооружении корабля, что потребовало выполнения дополнительных работ.

БПК «Адмирал Чабаненко», который был заложен по проекту 1155.1, нес противокорабельные ракеты «Москит». Также в арсенал корабля входил зенитный ракетный комплекс «Кинжал» и ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик». Однотипный БПК «Маршал Шапошников» после модернизации получил комплекс 3С14, позволяющий запускать ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон», а также пусковые установки для запуска ракет «Уран».

В декабре 2022-го ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что БПК «Адмирал Виноградов» проекта 1155 станет фрегатом к 2025 году.

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    Даниил Иринин
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