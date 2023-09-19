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14:47, 19 сентября 2023Наука и техника

В «Ростехе» рассказали о разработке новых снарядов для «Мальвы»

«Ростех»: разрабатываемые снаряды для «Мальвы» обеспечат превосходство над НАТО

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Разрабатываемые оборонными предприятиями госкорпорации «Ростех» новые снаряды для самоходной гаубицы 2С43 «Мальва» обеспечат превосходство над артиллерией стран НАТО. Об этом сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника, передает РИА Новости.

Он отметил, что предприятия «Ростеха» поставляют технику в войска в соответствии с согласованными с Минобороны графиками. По его словам, производители работают круглосуточно, стараясь передавать технику заказчику досрочно.

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«Параллельно ведем новые разработки в этой сфере. В частности, создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО», — сказал Оздоев.

Ранее Бекхан Оздоев сообщил, что расширение производственных мощностей позволит кратно увеличить выпуск барражирующих боеприпасов «Ланцет» и «Куб».

В августе стало известно, что Минобороны России на форуме «Армия-2023» заключило государственный контракт на поставку в войска новейших самоходных гаубиц калибра 152 миллиметра на колесном шасси «Мальва».

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    Даниил Иринин
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