В «Ростехе» рассказали о разработке новых снарядов для «Мальвы»

«Ростех»: разрабатываемые снаряды для «Мальвы» обеспечат превосходство над НАТО

Разрабатываемые оборонными предприятиями госкорпорации «Ростех» новые снаряды для самоходной гаубицы 2С43 «Мальва» обеспечат превосходство над артиллерией стран НАТО. Об этом сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника, передает РИА Новости.

Он отметил, что предприятия «Ростеха» поставляют технику в войска в соответствии с согласованными с Минобороны графиками. По его словам, производители работают круглосуточно, стараясь передавать технику заказчику досрочно.

«Параллельно ведем новые разработки в этой сфере. В частности, создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО», — сказал Оздоев.

Ранее Бекхан Оздоев сообщил, что расширение производственных мощностей позволит кратно увеличить выпуск барражирующих боеприпасов «Ланцет» и «Куб».

В августе стало известно, что Минобороны России на форуме «Армия-2023» заключило государственный контракт на поставку в войска новейших самоходных гаубиц калибра 152 миллиметра на колесном шасси «Мальва».