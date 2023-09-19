Песков назвал приоритет России в ситуации в Нагорном Карабахе

Песков: безопасность российских миротворцев в Карабахе — приоритет для РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безопасность российских миротворцев в Нагорном Карабахе важным приоритетом для Кремля. Его цитирует ТАСС.

При этом пока нет никакой информации, что жизни миротворцев из РФ что-либо угрожает. «Наши военные находятся в непосредственном контакте со сторонами», — указал Песков. В ответ на вопрос о возможном увеличении их численности он подчеркнул, что подобное предложение может сформировать лишь военное руководство.

По утверждению Пескова, российские миротворцы в регионе выполняют свою функцию, хоть ситуация и остается по-прежнему непростой. «Мы видим, что, к сожалению, нынешний всплеск напряженности, и возобновление боевых действий является серьезным вызовом и серьезной угрозой прежде всего для мирного населения», — высказался представитель Кремля.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе. В свою очередь, жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщили об артобстреле окраин города.

