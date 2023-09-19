В Кремле высказались о действиях российских миротворцах в Карабахе
Пресс-секретарь Песков: российские миротворцы в Карабахе выполняют свою функцию
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе выполняют свою функцию. Так о действиях военнослужащих миротворческого контингента высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Однако, по словам представителя Кремля, несмотря на присутствие миротворцев, ситуация в регионе по-прежнему остается напряженной.
«Они находятся в непосредственном контакте со сторонами, наши военные. Это является их главной ролью», — приводит агентство слова Пескова.
Пресс-секретарь президента отметил, что в настоящий момент нет информации об угрозе безопасности миротворцам.