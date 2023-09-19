Хоккеист рассказал о выступившем против него чешском клубе из-за игры в России

Хоккеист Бучек заявил, что чешский клуб выступил против него из-за игры в России

Нападающий сборной Словакии Самуэль Бучек рассказал, что игроки чешского клуба «Оцеларжи Тршинец» выступили против него из-за игры в России. Его слова приводит Sport.sk.

«Я зашел в раздевалку, и все ребята молчали. Потом было созвано собрание, на котором лидеры команды выступили категорически против», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что знал об отношении чехов к России, однако, по его мнению, нужно сосредоточиться на хоккее, а не на политике.

Бучек перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимике» в 2022 году. Он провел в составе команды шесть матчей и не набрал очков из-за травмы. В 2023 году форвард перешел в «Оцеларжи» и сыграл за клуб в 44 матчах, набрав десять очков.

В сентябре 2022 года в Федерации хоккея Словакии заявили, что намерены вызывать хоккеистов в сборную в соответствии с их текущей формой вне зависимости от того, в какой лиге они выступают. Однако в марте в организации изменили решение, отказавшись от сотрудничества с хоккеистами из КХЛ.