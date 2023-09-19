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16:22, 19 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан назвал цель военной операции в Карабахе

Помощник президента Азербайджана Гаджиев назвал цель военной операции в Карабахе

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев назвал цель военной операции в Нагорном Карабахе (Арцахе), начатой 19 сентября. Его цитирует турецкий телеканал TRT Haber.

По его словам, главная цель Азербайджана — нейтрализовать военную инфраструктуру Армении. Он заявил, что против Баку в регионе были предприняты провокационные шаги, добавив, что «этот беззаконный режим должен уйти из Карабаха», имея в виду власти Армении.

При этом Гаджиев отметил, что азербайджанская сторона сообщила мирным жителям региона о необходимости принять меры предосторожности.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой. Ереван при этом опроверг наличие своих военных в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения и взятии под контроль позиций и населенных пунктов.

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    Антон Похиляк
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