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04:37, 19 сентября 2023Интернет и СМИ

На Западе высмеяли «победу» Украины над Россией

Ирландский журналист Боуз высмеял борьбу Украины с мемориалами русским поэтам

Фото: Unsplash

Украина считает русских поэтов преступниками только из-за их происхождения и борется с ними, уничтожая их мемориалы. С таким мнением выступил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывший Twitter).

Боуз высмеял «победу» Украины над Россией и подчеркнул, что в Киеве «нанесли крупное поражение» Москве. Он сообщил, что была сорвала красивая мемориальная доска, посвященную великому поэту-романтику Александру Пушкину, жившему некоторое время в стране.

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    Марина Совина
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