Бывшему зампреду Центробанка России дали семь лет колонии по делу о хищениях

Суд дал 7 лет колонии экс-зампреду ЦБ РФ Корищенко за хищение 1,4 млрд руб.

Бывшему зампреду Центробанка России попросили девять лет за хищения

Начало событий в новости Бывшему зампреду Центробанка России попросили девять лет за хищения

Суд приговорил к семи годам колонии бывшего зампреда Центробанка России (ЦБ РФ) Константина Корищенко по делу о хищении активов Инвестбанка на 1,4 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Таганского суда.

Корищенко назначен штраф в пользу государства в размере одного миллиона рублей. Его подельник — бизнесмен Максим Пальчун — получил семь лет лишения свободы и будет обязан выплатить штраф в том же размере.

Кроме того, с виновных солидарно взыскана сумма материального ущерба в размере около 1,1 миллиарда рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов».

Уголовное дело по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ против Корищенко и Пальчуна было возбуждено в 2021 году. По версии следствия, перед тем как у Инвестбанка отозвали лицензию, фигуранты смогли похитить ценные бумаги на общую сумму 1,4 миллиарда рублей.