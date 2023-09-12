Бывшему зампреду Центробанка России попросили девять лет за хищения

Прокурор запросил 9,5 года экс-зампреду ЦБ РФ Корищенко за хищение 1,4 млрд руб

В Таганском суде Москвы начались прения сторон по уголовному делу бывшего зампреда Центробанка России Константина Корищенко, обвиняемого в хищении 1,4 миллиарда рублей из Инвестбанка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прокурор, поддерживающий гособвинение, попросил суд приговорить его к 9,5 года лишения свободы со штрафом в один миллион рублей. Корищенко свою вину не признает.

Суд изменил ему меру пресечения за нарушение условий домашнего ареста и отправил в СИЗО. Это случилось во время его 65-летнего юбилея.

По версии следствия, в 2013 году перед тем, как у Инвестбанка отозвали лицензию, оттуда были похищены ценные бумаги стоимостью 1,4 миллиарда рублей. Правоохранительные органы считают, что преступление было совершено Корищенко, занимавшим на тот момент пост председателя правления и члена совета директоров, и бизнесменом Максимом Пальчуном.

Уголовное дело против них было возбуждено следственным департаментом МВД в 2021 году по заявлению Агентства по страхованию вкладов. После этого были задержаны Корищенко и Пальчун.

Корищенко занимал пост заместителя председателя Центробанка с 2002 по 2008 год. Затем он стал заведовать кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).