Тренер раскрыла секрет калланетики

Тренер Колпакова заявила, что калланетика помогает укрепить мышечный корсет

Фитнес-тренер Янина Колпакова раскрыла секрет американского вида тренировок, которые называются калланетика. Ее слова приводит «Чемпионат».

Колпакова рассказала, что калланетика представляет собой выполнение статических поз, каждую из которых следует удерживать в течение 25-100 счетов. В состав тренировки входят наклоны с прямыми руками, скручивания, подъем ног у опоры, наклоны корпуса у стены, ягодичный мостик на мяче и другие.

Эксперт заявила, что калланетика направлена на работу с глубокими мышцами, часто остающимися незадействованными при выполнении обычных упражнений. Она добавила, что движения из этого направления помогают укрепить мышечный корсет и способствуют улучшению осанки. По мнению тренера, калланетика помогает предотвратить различные заболевания позвоночника.

8 сентября журналисты «Тинькофф Журнала» раскрыли секрет японской тренировки табата. Они рассказали, что табата — это короткие занятия на все тело, которые направлены на развитие выносливости и помогают снизить вес.

