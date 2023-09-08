Раскрыт секрет тренировки табата

«Тинькофф Журнал» заявил, что японские тренировки табата помогают снизить вес.

Журналисты «Тинькофф Журнала» раскрыли секрет японской тренировки табата. Об этом сообщается на сайте издания.

Табата — это короткие занятия на все тело, которые направлены на развитие выносливости и помогают снизить вес. Выполнять упражнения нужно максимально быстро — тренировки должны длиться не более 20 минут. Особенность метода в том, что в нем важно соблюдать строгое чередование нагрузки и отдыха: 20 секунд упражнений и 10 секунд отдыха.

Подобные тренировки улучшают выносливость и помогают похудеть. Не рекомендуется начинать тренировки без консультации с врачом. Кроме того, составлять план занятий должен квалифицированный инструктор с учетом всех индивидуальных особенностей.

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