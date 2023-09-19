Россия продвинет на мировой рынок винтовку «Корд»

«Рособоронэкспорт» продвинет на мировой рынок винтовку «Корд» калибра .338LM

Российский спецэкспортер «Рособоронэкспорт» продвинет на мировой рынок созданную по схеме булл-пап новую высокоточную винтовку «Корд» калибра .338LM. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме винтовки «Корд», компания начала продвижение на внешних рынках автоматов Калашникова АК-308, АК-19, снайперской винтовки Чукавина СВЧ, пистолета Лебедева ПЛК, пистолета-пулемета Калашникова ППК-20, автоматов «Корд» 6П68 и 6П67 и штурмового автоматного комплекса ШАК-12.

Ранее РИА Новости со ссылкой на главу компании Lobaev Arms Владислава Лобаева сообщили, что российское оружейное предприятие запустило в серийное производство патроны для высокоточных снайперских винтовок калибра 408 Cheytac, для изготовления которых используется полностью отечественное сырье и комплектующие.

В мае главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил о передаче пистолета-пулемета ППК-20 калибра 9 миллиметров Воздушно-космическим силам России для комплектации носимого аварийного запаса.