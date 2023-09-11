В России начали выпускать отечественные снайперские патроны

В РФ стали выпускать полностью отечественные снайперские патроны 408 Cheytac

Российское оружейное предприятие Lobaev Arms запустило в серийное производство патроны для высокоточных снайперских винтовок калибра 408 Cheytac, для изготовления которых используется полностью отечественное сырье и комплектующие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Владислава Лобаева.

Собеседник агентства уточнил, что до сих пор данные патроны в РФ собирались с зарубежными гильзами. Он также пояснил, что к винтовкам указанного калибра относятся выпускаемые Lobaev Arms сверхдальнобойная винтовка «Сумрак» и «Севастополь», которые сегодня применяются, в том числе, в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Винтовка SVLK-14S «Сумрак» разработана компанией Lobaev Arms под мощные патроны 375 Cheytac/408 Cheytac. Она способна поражать цели на дальностях более 2500 метров.

В июле Владислав Лобаев рассказал о начале производства новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой».

В мае главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил о передаче пистолета-пулемета ППК-20 калибра 9 миллиметров Воздушно-космическим силам (ВКС) России для комплектации носимого аварийного запаса (НАЗ).

