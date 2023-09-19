«Куньлунь Ред Стар» обыграл «Амур» по буллитам в матче КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» обыграл «Амур» 2:1 по буллитам в матче КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» на выезде обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В основное время встреча завершилась со счетом 1:1. У хозяев во втором периоде отличился Дмитрий Шевченко. У гостей ворота соперников поразил Зак Лесли в конце третьей двадцатиминутки. В овертайме ни одна из команд не отметилась голами. В серии буллитов оказались сильнее хоккеисты пекинского клуба (2:1).

Для «Куньлунь Ред Стар» это первая победа после трехматчевой серии поражений. В следующем матче команда сыграет в гостях с «Адмиралом» 21 сентября. «Амур» в этот же день примет на своей арене московское «Динамо».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.