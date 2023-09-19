МИД России пообещал ответить на удаления видео на YouTube

МИД России пообещал ответить на удаления видео со своего YouTube-канала

Министерство иностранных дел России пообещало ответить на удаления видео со своего YouTube-канала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Нам вынесли так называемые предупреждения и удалили более 20 материалов», — поделилась дипломат.

Захарова напомнила, что платформа уже удаляла материалы ведомства в 2022 году, и министерство обещало ответные рестрикции. «Потом (...) не надо задавать вопрос, а что не так с американскими, еэсовскими или британскими журналистами, которые почему-то не могут оперативно получить аккредитацию, визу и так далее. С ними все нормально, ненормально с теми, кто занимается подобными манипуляциями», — подчеркнула она.

6 апреля 2022 года сообщалось, что YouTube ограничил доступ к записи одного из брифингов Захаровой. Она назвала случившееся «варварским нарушением основополагающих норм свободного доступа к информации». Также дипломат заявила о готовности обратиться в соответствующие органы в связи с блокировкой.

Позднее в корпорации Google, владеющей YouTube, рассказали, что доступ к выступлению Захаровой был ограничен из-за нарушений принципов сообщества. По словам представителей компании, на платформе запрещен контент, «отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия» на Украине.