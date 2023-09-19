Названы причины операции Игоря Николаева на сердце

Mash: певец Игорь Николаев перенес операцию на сердце из-за закупорки сосудов

Стали известны причины, из-за которых российскому певцу Игорю Николаеву провели операцию на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, медики решились на хирургическое вмешательство из-за диагностированного по снимкам нарушения кровоснабжения миокарда (закупорки сосудов) у артиста. Известно, что музыканту запретили употреблять алкоголь из-за угрозы новых проблем со здоровьем.

Игоря Николаева отключили от аппарата ИВЛ, сейчас он дышит самостоятельно, однако по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии. Саму операцию певец перенес удовлетворительно. Когда артисту станет лучше, он будет переведен в обычную палату, а спустя несколько недель ему предстоит выписка и реабилитация.

Ранее сообщалось, что Николаев перенес операцию на сердце: ему сделали коронарное шунтирование. По информации источника, сейчас музыкант находится в палате интенсивной терапии.

О госпитализации исполнителя стало известно в пятницу, 15 сентября. Его состояние оценивалось как тяжелое. Позже появились сообщения о том, что Николаева перевели в реанимационное отделение. Однако потом информацию опровергли, указав, что он находится в медицинском учреждении в плановом порядке.