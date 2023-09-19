Вратарь сборной России объяснил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Сафонов поблагодарил призвавшего россиян уезжать в Европу Карпина за мнение

Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов объяснил призыв главного тренера национальной команды Валерия Карпина к игрокам уезжать в европейские чемпионаты. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам голкипера, специалист не призывал ослаблять чемпионат. «Он призывал к тому, чтобы люди попробовали свои силы в другой среде, у кого есть такая возможность. Как по мне, в России многие просто находятся в клубах, играют и не стремятся куда‑то дальше», — заявил Сафонов.

Игрок также поблагодарил Карпина за высказанное мнение. «Зачем осуждать людей за личные честные мысли?» — отметил Сафонов.

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. «Могу сказать это еще раз. Лига будет слабее? Зато те, кто будет играть там, пусть 20 человек, но они будут сильными», — выразил мнение он.