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14:45, 19 сентября 2023Ценности

Бывшая жена Бена Аффлека надела собственные носки на бездомного

Фото: Thecelebrityfinder / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Известная американская актриса и бывшая супруга артиста Бена Аффлека Дженнифер Гарнер надела собственную одежду на бездомного. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Известно, что 51-летняя знаменитость остановилась на одной из стоянок в Калифорнии, заметив мужчину в инвалидной коляске. Гарнер поговорила с бездомным, а затем вручила ему пластиковый пакет с предметами первой необходимости. При этом неподалеку звезду снимал папарацци.

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Сообщается, что женщина заметила у бродячего босые ноги, после чего надела на него свои носки. Помимо этого, она намеревалась отдать ему свои кроссовки, однако они оказались малы. Тогда Гарнер подошла к фотографу и попросила продать ей его обувь.

Отмечается, что папарацци бесплатно отдал свои черные кроссовки, а также принес бездомному плед, лежащий в его машине.

В июне бывшую модель Лони Уиллисон заметили роющейся в мусорном баке на улицах Лос-Анджелеса. Папарацци запечатлели 40-летнюю экс-супругу звезды сериала «Спасатели Малибу» Джереми Джексона в разноцветной футболке и грязных джинсах. При этом бездомная женщина собрала волосы, спрятав их под бейсболку.

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    Екатерина Ештокина
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