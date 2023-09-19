Поставки сырой нефти из России резко выросли

Bloomberg: морские поставки нефти из РФ достигли 3,34 миллиона баррелей в день

С 21 августа по 17 сентября объемы российской сырой нефти, доставляемой морским путем, достигли уровня 3,34 миллиона баррелей в день. Этот показатель стал максимальным за последние три месяца, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров.

По сравнению с четырехнедельным периодом, завершившимся 20 августа, объемы поставок сырья увеличились примерно на 465 тысяч баррелей в день. Прирост был обусловлен наращиванием вывоза нефти из прибалтийских портов Приморск и Усть-Луга, а также из Новороссийска транзитом через Черном море.

При этом объемы еженедельных поставок российской нефти с 10 по 17 сентября снизились из-за проведения ремонтных работ на терминале тихоокеанского порта Козьмино. Кратковременная приостановка вывоза произошла в середине месяца. Эксперты связали рост экспорта с 21 августа по 17 сентября с ростом биржевых цен на нефть на фоне сокращения объемов добычи в Саудовской Аравии и самой России.

Ранее в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти Brent впервые с ноября 2022 года превысила отметку в 95 долларов за баррель. В свою очередь, цены на российский сорт Urals в начале сентября находились в районе 75 долларов, что оказалось на 15 долларов выше установленного западным странами предела. На этом фоне Центробанк в середине месяца повысил свой прогноз по средней стоимости барреля этой марки на 2023 год с 55 до 60 долларов.