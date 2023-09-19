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12:24, 19 сентября 2023Экономика

Цены на нефть подскочили

Цены на нефть Brent превысили 95 долларов за баррель впервые с ноября 2022 года

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Цены на нефть североморской марки Brent в ходе торгов достигли максимальной отметки с ноября 2022 года и превысили 95 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 12:05 по московскому времени стоимость сырья с поставкой в ноябре достигла уровня 95,24 доллара за баррель. Прирост с начала торгов составил 0,8 процента.

Подобная динамика обусловлена рядом факторов, считают эксперты. Среди ключевых — сокращение поставок сырья со стороны участников сделки ОПЕК+. Так, крупнейший экспортер — Саудовская Аравияпродлила добровольное снижение вывоза нефти на миллион баррелей в сутки до конца 2023 года, а Россия снизила объемы добычи и в конце августа анонсировала уменьшение поставок из страны на внешние рынки.

В середине сентября Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщил, что по итогам четвертого квартала 2023 года сокращение глобальных запасов нефти может составить примерно 3,3 миллиона баррелей в сутки. Это падение рискует стать наибольшим как минимум с 2007 года и усилить инфляционное давление на мировую экономику.

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    Анатолий Акулов
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