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17:20, 19 сентября 2023Бывший СССР

Кремль призвал Баку и Ереван отказаться от силовых методов

Песков: необходимо убедить Баку и Ереван отказаться от силовых методов

Фото: Umit Bektas / Reuters

Необходимо убедить Армению и Азербайджан отказаться от силовых методов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации в Нагорном Карабахе, его цитирует РИА Новости.

«Главное — это убедить, убедить и Ереван, и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров», — сказал он.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой. Ереван при этом опроверг наличие своих военных в Карабахе.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что цели антитеррористических мероприятий, которые проводят войска республики в регионе, близки к выполнению. По его словам, операция продолжится «точечно, в более ограниченном масштабе».

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    Кристина Есикова
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