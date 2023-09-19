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18:54, 19 сентября 2023Бывший СССР

Власти Карабаха предложили Баку начать переговоры

Власти Карабаха предложили Баку прекратить огонь и начать переговоры

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) предложили Баку прекратить огонь и начать переговоры. Об этом пишет «Интерфакс».

«Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров», — заявили в НКР. В непризнанной республике подчеркнули, что это необходимо для разрешения ситуации в регионе.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по армянским силам в регионе. В свою очередь, жители Степанакерта в Карабахе заявили об артобстреле окраин города.

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    Кристина Есикова
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