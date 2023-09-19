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17:55, 19 сентября 2023Спорт

В ОКР оценили отказ украинского борца от фото с россиянином на награждении ЧМ

Поздняков назвал отказ украинского борца от фото с Усмановым шизофренией
Ахмед Усманов

Ахмед Усманов. Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил отказ украинского борца вольного стиля Василия Михайлова от фотографии с россиянином Ахмедом Усмановым на церемонии награждении чемпионата мира (ЧМ) 2023 года в Белграде. Его слова приводит ТАСС.

Поздняков назвал происходящее шизофренией. Он вспомнил, что впервые скандал из-за фото произошел на Олимпиаде в Токио после того, как вместе позировали украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих и россиянка Мария Ласицкене.

Усманов завоевал золотую награду на ЧМ 18 сентября, после чего серебряный призер Владимир Гамкрелидзе из Грузии и бронзовый призер иранец Мохаммад Ноходи поднялись на подиум к россиянину для совместного фото. Украинец, также занявший третье место, этого делать не стал.

Чемпионат мира, который является отборочным турниром к Олимпиаде 2024 года в Париже, завершится 24 сентября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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    Анастасия Борисова
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