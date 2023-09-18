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21:46, 18 сентября 2023Спорт

Украинский борец отказался от фотографии с россиянином на награждении ЧМ

Украинский борец отказался от фото с россиянином Усмановым на награждении ЧМ

Кадр: United World Wrestling

Украинский борец вольного стиля Василий Михайлов отказался от фотографии с россиянином Ахмедом Усмановым на церемонии награждении чемпионата мира 2023 года в Белграде. Об этом сообщает Sport24.

Усманов завоевал золотую награду, после чего серебряный призер Владимир Гамкрелидзе из Грузии и бронзовый призер иранец Мохаммад Ноходи поднялись на подиум к россиянину для совместного фото. Украинец, также занявший третье место, этого делать не стал.

Победа Усманова стала для сборной России первой на чемпионата мира. Он завоевал золото в категории до 79 килограммов.

Ранее в понедельник, 18 сентября, стало известно, что руководство Объединенного мира борьбы обратилось к россиянам и украинцам, выступающим на чемпионате мира. Спортсменов попросили воздержаться от рукопожатий во избежание инцидентов, если один из соперников откажется.

Чемпионат мира, который является отборочным турниром к Олимпиаде 2024 года в Париже, завершится 24 сентября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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    Анастасия Борисова
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