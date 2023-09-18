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11:03, 18 сентября 2023Спорт

Объединенный мир борьбы попросил россиян и украинцев отказаться от рукопожатий

Руководство UWW попросило россиян и украинцев отказаться от рукопожатий на ЧМ

Фото: Tatsianama / Shutterstock / Fotodom

Руководство Объединенного мира борьбы (UWW) обратилось к россиянам и украинцам, выступающим на чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсменов попросили воздержаться от рукопожатий во избежание инцидентов, если один из соперников откажется. «Также российские судьи не могут быть назначены на схватки украинских борцов, а украинские судьи — на схватки с участием россиян», — заявил представитель UWW.

Чемпионат мира, который является отборочным турниром к Олимпиаде 2024 года в Париже, завершится 24 сентября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

27 июля российская фехтовальщица Анна Смирнова и украинка Ольга Харлан встретились в 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, однако россиянка решила дождаться жеста, без которого, по регламенту, поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире. Кроме того, организация отменила обязательные рукопожатия после поединков.

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    Алексей Гусев
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