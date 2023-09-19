Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:04, 19 сентября 2023Экономика

В ООН заявили о движении мира к «великому расколу»

Генсек ООН Гутерриш: мир движется к «великому расколу» в экономике и торговле
СюжетСанкции против России:

Фото: Mike Segar / Reuters

Международное сообщество движется к «великому расколу» в экономике и торговле. Об этом на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, его слова приводит ТАСС.

Противоречия среди экономических и военных сил усугубляются, что грозит разрывом в экономической и финансовой системе, а также торговых отношениях между странами. Раскол создает угрозы «единому, открытому интернету» и побуждает противоборствующие стороны принять «разнящиеся стратегии по технологиям и искусственному интеллекту». В свою очередь, это может привести к «столкновению инфраструктур безопасности», заявил представитель организации.

Ранее Гутерриш заявлял, что возможные потери от раскола глобальной торговой системы составят 1,4 триллиона долларов. В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) он заявил, что мировая торговая система в нынешнем виде «способствует увеличению неравенства». По словам Гутерриша, рыночные ограничения и закрытие границ ведут к увеличению рисков.

Профессор факультета экономики университета управления Ниигаты Иван Целищев заявил, что конфликт на Украине привел к расколу западных и развивающихся стран. Чтобы адаптироваться к санкциям, которые ввели против нее западные страны, Россия создала экономический блок с КНР, Индией и Турцией. В то время как ряд государств ввели ограничения против Москвы, другие попытались «расширить торговлю с Россией, отдавая предпочтение экономике, а не геополитике», добавил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства

    Уборщица раскрыла эффективный способ избавиться от желтых пятен на подушках

    Байден заявил о пути России к миру на Украине

    МВД Армении обратилось к населению на фоне протестов в Ереване

    Популярный город Азии захотел платить туристам за посещение баров по вечерам

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным

    В США прокомментировали угрозу жизни военным на учениях в Армении

    Россия продвинет на мировой рынок винтовку «Корд»

    В ОКР оценили отказ украинского борца от фото с россиянином на награждении ЧМ

    Россиянку обвинили в отравлении 270 человек после доставки готовой еды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости