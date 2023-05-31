Стало известно о пользе западных санкций для России

NK: санкции Запада вынудили Россию создать экономический блок с КНР, Индией и Турцией

Профессор факультета экономики университета управления Ниигаты Иван Целищев заявил, что Россия смогла адаптироваться к санкциям, которые ввели против нее западные страны. Об этом пишет Nihon Keizai.

Целищев заявил, что конфликт на Украине привел к расколу западных и развивающихся стран. В частности, в то время как ряд государств ввели ограничения против Москвы, другие попытались «расширить торговлю с Россией, отдавая предпочтение экономике, а не геополитике».

Эксперт раскрыл пользу западных санкций для России и заявил, что ограничения вынудили Москву создать экономический блок с КНР, Индией и Турцией. Объем торговли с Москвой у этих государств изменился. В частности, у Китая этот показатель вырос в 1,3 раза по сравнению с 2022 годом, у Турции — почти в два раза, у Индии — в 3,2 раза.