Опубликовано видео удара ВС Азербайджана по армянским позициям

«РВ» опубликовала кадры удара ВС Азербайджана по армянским позициям

В сети появились кадры удара Вооруженных сил (ВС) Азербайджана по позициям армянской армии в Нагорном Карабахе. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно взрыв, произошедший после попадания ракеты по цели.

Ранее в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также сообщили об ударах высокоточным оружием по позициям армянских войск в регионе, обвинив ВС Армении в артиллерийских обстрелах позиций азербайджанской армии. В Ереване ситуацию на границе республик при этом оценили как «относительно стабильную».