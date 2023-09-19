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13:26, 19 сентября 2023Бывший СССР

Опубликовано видео удара ВС Азербайджана по армянским позициям

«РВ» опубликовала кадры удара ВС Азербайджана по армянским позициям

В сети появились кадры удара Вооруженных сил (ВС) Азербайджана по позициям армянской армии в Нагорном Карабахе. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно взрыв, произошедший после попадания ракеты по цели.

Ранее в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также сообщили об ударах высокоточным оружием по позициям армянских войск в регионе, обвинив ВС Армении в артиллерийских обстрелах позиций азербайджанской армии. В Ереване ситуацию на границе республик при этом оценили как «относительно стабильную».

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    Алевтина Запольская
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