В МИД рассказали о предельно сложном маршруте Лаврова на ГА ООН

Замглавы МИД РФ Рябков: маршрут Лаврова на ГА ООН сложен из-за ограничений

Маршрут министра иностранных дел России Сергея Лавров на Генассамблею (ГА) ООН, которая пройдет в Нью-Йорке, предельно сложен из-за ограничений западных стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Из-за закрытия западными странами своего воздушного пространства маршрут движения предельно сложный — и по времени, и по расстоянию», — указал дипломат.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что западным дипломатам следует попытаться встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы наладить диалог для мирного урегулирования конфликта на Украине.