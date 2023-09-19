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15:42, 19 сентября 2023Мир

В МИД рассказали о предельно сложном маршруте Лаврова на ГА ООН

Замглавы МИД РФ Рябков: маршрут Лаврова на ГА ООН сложен из-за ограничений

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Маршрут министра иностранных дел России Сергея Лавров на Генассамблею (ГА) ООН, которая пройдет в Нью-Йорке, предельно сложен из-за ограничений западных стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Из-за закрытия западными странами своего воздушного пространства маршрут движения предельно сложный — и по времени, и по расстоянию», — указал дипломат.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что западным дипломатам следует попытаться встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы наладить диалог для мирного урегулирования конфликта на Украине.

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    Виктория Кондратьева
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