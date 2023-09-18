В Венгрии призвали западных дипломатов встретиться с Лавровым в Нью-Йорке

Глава МИД Венгрии призвал западных дипломатов встретиться с Лавровым в Нью-Йорке

Венгрия считает, что западным дипломатам следует попытаться встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. К такому шагу своих коллег призвал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Венгерский дипломат подчеркнул, что со стороны Европейского союз было бы мудро воспользоваться мероприятиями в ООН для того, чтобы наладить диалог для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Сийярто сообщил, что сам тоже планирует встретиться с Лавровым во второй половине недели. «И я бы считал правильным, если бы то же самое сделали как можно больше моих западноевропейских коллег», — посоветовал он.

Ранее сообщалось, что Лавров планирует провести встречу с коллегами из стран — участниц БРИКС на полях Генассамблеи в Нью-Йорке. Министры обсудят международную повестку, а также сотрудничество в рамках объединения. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства расскажет о планах России по своему председательству в БРИКС в 2024 году.