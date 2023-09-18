Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:46, 18 сентября 2023Мир

В Венгрии призвали западных дипломатов встретиться с Лавровым в Нью-Йорке

Глава МИД Венгрии призвал западных дипломатов встретиться с Лавровым в Нью-Йорке

Фото: John Minchillo / AP

Венгрия считает, что западным дипломатам следует попытаться встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. К такому шагу своих коллег призвал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Венгерский дипломат подчеркнул, что со стороны Европейского союз было бы мудро воспользоваться мероприятиями в ООН для того, чтобы наладить диалог для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Сийярто сообщил, что сам тоже планирует встретиться с Лавровым во второй половине недели. «И я бы считал правильным, если бы то же самое сделали как можно больше моих западноевропейских коллег», — посоветовал он.

Ранее сообщалось, что Лавров планирует провести встречу с коллегами из стран — участниц БРИКС на полях Генассамблеи в Нью-Йорке. Министры обсудят международную повестку, а также сотрудничество в рамках объединения. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства расскажет о планах России по своему председательству в БРИКС в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о приближении самолета ВВС США к границам России

    Собянин отправил правительство Москвы в отставку

    Российские власти опровергли проблемы с дронами из-за Китая

    Москвичи приобрели рекордное число элитных загородных домов

    В «VK Звонках» появилась новая функция

    В США оценили возможность отступления России

    Россиян предупредили о приходе тройной эпидемии

    Сухопутные войска Китая представили свой первый ударный дрон

    Заслуженная артистка России обжаловала свой арест по делу о наркотиках

    Популярная российская блогерша отказалась считать свою работу настоящей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости