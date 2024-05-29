США призвали Европу серьезнее отнестись к поддержке России Китаем

Politico: США пытаются убедить Европу в угрозе помощи Китая для России

США начали прилагать больше дипломатических усилий, чтобы убедить Европу в угрозе помощи Китая России. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, его слова передает Politico.

«На этой неделе я лично передал это предупреждение европейским дипломатам в НАТО с настолько подробностями и конкретикой, насколько это возможно», — сообщил заместитель госсекретаря.

Кэмпбелл охарактеризовал помощь Пекина Москве как «вызывающую глубокую обеспокоенность». Он добавил, что во время встречи в Североатлантическом совете «многие европейские лидеры согласились, что нормализация отношений с Китаем, в случае оказания помощи России, невозможна».

Ранее высокопоставленный член комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Уикер заявил о низкой подготовке США к крупной войне сразу на нескольких участках боевых действий из-за роста мощи Китая. Уикер добавил, что ситуацию для Вашингтона осложняет якобы сотрудничество в сфере вооружений и ресурсов между Россией, Китаем и Ираном.