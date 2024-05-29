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13:55, 29 мая 2024Мир

В США заявили о самой низкой подготовке к крупной войне за последние годы

Сенатор Уикер: США хуже всего готовы к крупной войне за последние годы

Фото: Jeenah Moon / Reuters

США хуже всего готовы к крупной войне сразу на нескольких участках боевых действий за последние годы, на что влияет рост мощи Китая. Об этом заявил высокопоставленный член комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Уикер в статье для газеты The New York Times (NYT).

«Согласно растущему мнению экспертов, через несколько лет мы можем оказаться в состоянии крайней уязвимости. Наша военная готовность может оказаться на самом низком уровне за последние десятилетия, в то время как китайская армия, в частности, набирает обороты. Командующий США в Индо-Тихоокеанском регионе опубликовал, как я считаю, самый большой список нефинансируемых статей, когда-либо существовавших для служб и боевых командований», — написал политик.

Уикер добавил, что ситуацию для США осложняет якобы сотрудничество в сфере вооружений и ресурсов между Россией, Китаем и Ираном. По его словам, этот факт особенно негативно воздействует на потенциал Вашингтона, особенно в случае конфликта на Тихом океане.

Однако сенатор добавил, что Соединенные Штаты гипотетически способны переломить ход ситуации через крупные инвестиции в оборонный сектор. По его мнению, Вашингтон располагает для этого ресурсами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США могут обратиться к ряду стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с просьбой о размещении на их территории своих ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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      Максим Габриелян
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