Лавров встретится с главами МИД БРИКС в Нью-Йорке

Лавров встретится с главами МИД БРИКС на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с коллегами из стран-участниц БРИКС в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что главы МИД Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки обсудят международные проблемы, включая вопросы на повестке Генассамблеи. «Министры обсудят взаимодействие в формате БРИКС, в том числе возможности для укрепления координации на ведущих многосторонних площадках и реализацию решений XV саммита объединения», — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, Лавров планирует проинформировать коллег о планах России по председательству в БРИКС в 2024 году.

XV саммит БРИКС прошел 22-24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР. По итогам встречи, лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки договорились принять в организацию шесть новых членов: Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Эфиопию.